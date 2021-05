Biden rozmawiał z Netanjahu. Wezwał do zawieszenia broni PAP/EPA

Prezydent USA Joe Biden zachęcał w środę premiera Izraela Beniamina Netanjahu do deeskalacji napięcia w Strefie Gazy, co miałoby doprowadzić do zawieszenia broni - poinformowała rzeczniczka Białego Domu.