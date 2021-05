Biden przekonany, że wkrótce spotka się z Putinem

Okazją do spotkania z Putinem może być wizyta Bidena w Europie. W czerwcu prezydent USA pojawi się w Wielkiej Brytanii i na szczycie NATO w Brukseli.

Pytany o spotkanie z Putinem w czerwcu, powiedział: "Jestem przekonany, że będziemy w stanie to zrobić. Nie mamy żadnego konkretnego terminu ani miejsca. Pracujemy nad tym".

- Nie ma to wpływu na moją chęć spotkania jeden na jeden. Zauważycie, że wcześniej miał więcej wojska. Obecnie wycofał wojska - powiedział.

- Negocjacje z Rosjanami w sprawie zorganizowania szczytu trwają - powiedziała dziennikarzom rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

- Pracujemy nad kwestią logistyki - miejsce, lokalizacja, czas, program, wszystkie szczegóły - to zawsze miało się wydarzyć na poziomie sztabu. To naprawdę zależy od nich, co chcą osiągnąć - powiedziała.

Rzecznik Kremla Dmitrij Peskow, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną TASS, powiedział, że Rosja analizuje możliwość spotkania Putin-Biden.

Stany Zjednoczone mają wiele pretensji do Rosji, m.in. o traktowanie przez nią uwięzionego krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego. Psaki powiedziała jednak, że te kwestie nie muszą być rozwiązywane przed szczytem Biden-Putin.