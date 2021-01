Rosja gotowa na błyskawiczne porozumienie z Joe Bidenem ws. układu New START

Układ New START przewiduje możliwość przedłużenia go na kolejne pięć lat. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczał wcześniej, że Moskwa jest gotowa na taki krok bez żadnych warunków wstępnych.

Kreml był też gotów zgodzić się na przedłużenie układu na krótszy czas.

New START to układ podpisany w 2010 roku przez Baracka Obamę i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Ogranicza on liczbę głowic nuklearnych dla rozmieszczonych pocisków międzykontynentalnych (ICBM) i pocisków wystrzeliwanych z okrętów podwodnych (SLBM) do 1550 sztuk. Układ ogranicza też liczbę rozmieszczonych rakiet międzykontynentalnych i bombowców strategicznych do 700.