Donald Trump grozi zawetowaniem pakietu stymulacyjnego wartego 892 mld dolarów

Weto Trumpa, gdyby nie udało się go odrzucić, mogłoby doprowadzić do częściowego "zamknięcia" (shutdown) amerykańskiej administracji, ponieważ do 28 grudnia rząd federalny musi otrzymać 1,4 bln dolarów na dalsze działanie, co jest elementem ustawy dotyczącej pakietu stymulacyjnego.

Wcześniej w sprawie pakiety stymulacyjnego doszło do ponadpartyjnego porozumienia w Kongresie.

Trump domaga się poprawek w pakiecie stymulacyjnym - m.in. podniesienia kwoty, jaka ma być przekazana Amerykanom w ramach pomocy finansowej od państwa z obecnych 600 dolarów, które Trump nazwał kwotą "śmieszną" do 2 tysięcy dolarów.

- Ustawa, którą chcą przesłać mi na biurko znacznie różni się od tego, czego oczekiwałem - powiedział Trump w nagraniu umieszczonym na Twitterze. - To naprawdę hańba - dodał.