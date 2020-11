Donald Trump ułaskawił swego byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego

"Mam zaszczyt poinformować, że gen. Michael T. Flynn został w pełni ułaskawiony" - napisał Trump na Twitterze. Prezydent dodał, iż wie, że teraz Flynn i jego rodzina będą mieli bardzo udane Święto Dziękczynienia.

Flynn, emerytowany generał, w 2017 roku przyznał się do winy ws. oskarżeń o składanie fałszywych zeznań w związku z kontaktami jakie miał z ambasadorem Rosji w USA, na kilka tygodni przed objęciem urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa.

Czytaj także:

Wybory w USA. Prezydent Chin gratuluje zwycięstwa Joe Bidenowi

Po pewnym czasie Flynn zaczął przekonywać, że prokuratorzy naruszyli jego prawa i zmusili go do przyznania się do winy.

W grudniu 2017 r. Trump napisał na Twitterze, że musiał zwolnić Flynna ze stanowiska, ponieważ ten okłamał wiceprezydenta oraz FBI, do czego się przyznał. "Szkoda, ponieważ jego działania podczas procesu przejmowania władzy od poprzedniej administracji były zgodne z prawem. Nie było nic do ukrycia!" - ocenił wówczas prezydent.