Twitter i Facebook oznaczają wpis Trumpa ws. wyborów

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy USA pozwolił na wydłużenie terminów przyjmowania głosów oddawanych korespondencyjnie w wyborach prezydenckich w stanach Pensylwania i Karolina Północna. Oba stany mogą mieć kluczowe znaczenie dla szans Trumpa na reelekcję.

Decyzja Sądu Najwyższego podtrzymała orzeczenie sądu najwyższej instancji w Pensylwanii, który pozwolił na uznanie za ważne głosów oddanych korespondencyjnie w wyborach, które zostaną wysłane do 3 listopada (dzień wyborów) i dotrą najpóźniej trzy dni po tej dacie.

Trump uznał orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie za "bardzo groźne".

The Supreme Court decision on voting in Pennsylvania is a VERY dangerous one. It will allow rampant and unchecked cheating and will undermine our entire systems of laws. It will also induce violence in the streets. Something must be done!