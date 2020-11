PILNE Wybory w USA. Prognozy CNN: 20 głosów elektorskich w Pensylwanii dla Bidena

W sobotę po południu czasu polskiego media, w tym CNN, Associated Press, Fox News i NBC podały, że Biden zyskał 20 głosów elektorskich w Pensylwanii. Pozwoliło mu to przekroczyć granicę 270 głosów, niezbędną do wygranej w wyborach.

Już od środy przewagę w głosach elektorskich, decydującej o wygranych w wyborach prezydenckich, utrzymywał Joe Biden: 253 do 213.

Liczenie głosów przedłuża się, bo rywal Bidena, urzędujący prezydent Donald Trump, kwestionuje legalność wyborów korespondencyjnych.

Prawnicy Trumpa składają skargi i domagają się ponownego przeliczenia głosów oddanych metodą korespondencyjną oraz wglądu w oddane w ten sposób głosy.