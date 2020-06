Niedziela: Trump chce się spotkać z Maduro. Poniedziałek: Już nie chce

Jednak już w poniedziałek Trump napisał na Twitterze, że zawsze stał po stronie wolności i był "przeciwko opresyjnemu reżimowi Maduro". "Spotkam się z nim tylko po to, by omówić jedną rzecz: pokojowe oddanie przez niego władzy" - napisał prezydent USA.

W opublikowanym w niedzielę wywiadzie, który ukazał się w Axios Trump mówił, że "nigdy nie jest przeciwny spotkaniom" i stwierdził, że "mógłby pomyśleć o spotkaniu z Maduro".

Wywołało to reakcję prezydenta Wenezueli - Maduro w poniedziałek w rozmowie z agencją prasową AVN stwierdził, że jest otwarty na spotkanie z Trumpem.

- Jestem gotów rozmawiać z prezydentem Trumpem. Tak samo, jak rozmawiałem z (Joe) Bidenem, tak mógłbym rozmawiać z Trumpem - powiedział Maduro nawiązując do krótkiego spotkania z ówczesnym wiceprezydentem USA w 2015 roku, do którego doszło przed inauguracją ówczesnej prezydent Brazylii, Dilmy Rousseff.

USA były jednym z pierwszych krajów świata, który uznał Juana Guaido za prezydenta Wenezueli, po tym jak ten ogłosił się tymczasową głową państwa w styczniu 2019 roku.

Jednak w rozmowie z Axios Trump stwierdził, że on sam był sceptyczny co do tej decyzji i zasugerował, że nie miała ona większego znaczenia.

W poniedziałek Biały Dom podkreślił, że Trump nadal uważa Guaido za przywódcę Wenezueli.

- Nic się nie zmieniło. Trump nie stracił zaufania do Guaido - zapewniła sekretarz prasowa Białego Domu, Kayleigh McEnany.