The Rolling Stones grozi Trumpowi pozwem za wykorzystanie utworu

Przedstawiciele zespołu poinformowali, że do tej pory sztab Trumpa nie udzielił odpowiedzi na to wezwanie.

The Rolling Stones to nie pierwszy zespół, który wzywa prezydenta USA do zaprzestania wykorzystywania ich utworów.

Na początku tego miesiąca, rodzina muzyka rockowego Toma Petty'ego wystosowała list ws. zaprzestania używania przez Trumpa utworu "I Won't Back Down".

Jego rodzina zamieściła na Twitterze list otwarty, w którym napisała, że zmarły piosenkarz "nigdy by nie chciał, aby jego piosenka została użyta w kampanii nienawiści".

Podobne apele wystosowali m.in. Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele i Neil Young.

"You Can't Always Get What You Want" to utwór, który po raz pierwszy zagrano 51 lat temu. Pojawił się na płycie "Let It Bleed" z 1969 roku.

Napisany przez frontmana Micka Jaggera i gitarzystę Keitha Richardsa, został wybrany przez magazyn Rolling Stone jako jeden z 500 największych utworów wszech czasów.