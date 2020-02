Trump w Kongresie, Pelosi podarła treść jego orędzia

W Kongresie Trump po raz pierwszy o czterech miesięcy spotkał się ze spiker Izby Reprezentantów, liderką Partii Demokratycznej Nancy Pelosi. Trump nie uścisnął Pelosi ręki, a Pelosi po zakończeniu przemówienia Trumpa podarła kopię orędzia, jaką od niego otrzymała. Pelosi przedstawiając Trumpa nie użyła też zwyczajowej formułki o "honorze i zaszczycie" z goszczenia w Kongresie prezydenta USA. - Członkowie Kongresu, prezydent USA - w ten sposób Pelosi zapowiedziała wystąpienie prezydenta.

As Pres. Trump concluded a State of the Union in which he touted the accomplishments of his first three years, Speaker Pelosi ripped up a copy of the speech as supporters applauded and the president began to exit the chamber. https://t.co/7Xi9smlW8V pic.twitter.com/7XOpj5lsOz