Zarzuty wobec Trumpa wysłane do Senatu. Będzie proces

Zarzuty sformułowane przez Izbę Reprezentantów wobec Trumpa dotyczą nadużycia przez prezydenta władzy w związku z wywieraniem presji na Ukrainę, by ta wszczęła śledztwo przeciwko Joe Bidenowi i jego synowi Hunterowi, a także obstrukcji działań Kongresu prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Usunięcie prezydenta z urzędu w ramach procedury impeachmentu jest mało prawdopodobne, ponieważ żaden z 53 republikańskich senatorów nie zapowiada, że zagłosuje za odwołaniem Trumpa. Jednak publiczny proces prezydenta, który w listopadowych wyborach zamierza ubiegać się o reelekcję, będzie dla niego niewygodny politycznie.

Śledztwo ws. impeachmentu Trumpa wszczęto we wrześniu - wówczas to spiker Izby, Nancy Pelosi oceniła, że wobec doniesień o naciskach Trumpa na Ukrainę zasadne jest rozpoczęcie procedury usunięcia prezydenta z urzędu. Wcześniej Pelosi sprzeciwiała się rozpoczęciu procedury w związku z działaniami Trumpa, których celem była obstrukcja działań wymiaru sprawiedliwości prowadzącego śledztwo ws. domniemanej zmowy otoczenia Trumpa z Rosjanami w czasie kampanii wyborczej z 2016 roku (ostatecznie nie znaleziono dowodów, by osoby ze sztabu Trumpa działały w zmowie z Rosją).

Rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham, w związku z procesem, jaki czeka Trumpa w Senacie oświadczyła, że Trump "spodziewa się, że zostanie w pełni oczyszczony z zarzutów". - Prezydent Donald Trump nie zrobił niczego złego - dodała.

Przewodniczący większości w Senacie, Mitch McConnell zapowiedział, że proces ws. impeachmentu rozpocznie się w przyszły wtorek.

Najpoważniejszy zarzut wobec Trumpa dotyczy uzależnienia przez niego przekazania pomocy wojskowej w wysokości 391 mln dolarów Ukrainie, od rozpoczęcia przez prokuraturę w Kijowie śledztwa przeciwko Joe Bidenowi i Hunterowi Bidenowi, w związku z interesami tego ostatniego na Ukrainie. - Jak widać prezydent uważał to (środki publiczne - red.) za swój prywatny bankomat - oceniła w środę Nancy Pelosi.

Jak dotąd tylko trzech amerykańskich prezydentów zostało postawionych w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu - Andrew Johnson (w XIX wieku), Bill Clinton i obecnie Donald Trump. Żaden nie został usunięty z urzędu przez Senat. Groziło to Richardowi Nixonowi po wybuchu afery Watergate, ale Nixon ustąpił z urzędu przed głosowaniem ws. postawienia go w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów.