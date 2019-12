Melania Trump broni syna po żarcie w Kongresie

Prof. Karlan zeznając przed komisją stwierdziła m.in. że konstytucja USA głosi, że w kraju nie obowiązują żadne tytuły szlacheckie. - Więc chociaż prezydent może nazwać syna Baronem, ale nie może uczynić go baronem - stwierdziła.

Jej słowa wywołały śmiech niektórych osób obecnych na posiedzeniu komisji.

Na słowa te zareagowała na Twitterze Pierwsza Dama USA, Melania Trump.

"Dziecko zasługuje na prywatność i powinno być trzymane z dala od polityki" - napisała. "Pamelo Karlan, powinnaś się wstydzić z powodu (...) wykorzystywania dziecka (w swojej wypowiedzi - red.)" - dodała.

Sekretarz prasowa Białego Domu Stephanie Grisham określiła żart mianem "pozbawionego klasy".

- Prof. Karlan wykorzystała nastoletniego chłopca, który nie ma nic wspólnego (ze sprawą impeachmentu - red.), do spuentowania swojego żartu - stwierdziła.

Sama Karlan wyjaśniła, że jej słowa miały pokazać "różnicę między (Donaldem Trumpem), a królem". - W odróżnieniu od tego co mówi prezydent Trump, artykuł drugi (konstytucji USA) nie daje mu władzy, by robić co chce - mówiła zeznając przed komisją.