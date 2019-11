Prokurator generalny William Barr odmówił Donaldowi Trumpowi AFP

Prezydent Donald Trump prosił prokuratora generalnego Williama Barra, by ten zwołał konferencję prasową, na której oświadczyłby, że prezydent nie zrobił niczego złego w trakcie rozmowy z prezydentem Ukrainy, w czasie której naciskał na Wołodymyra Zełenskiego, by ten doprowadził do wszczęcia śledztwa przeciwko Joe Bidenowi i jego synowi Hunterowi, w związku z interesami tego ostatniego na Ukrainie - pisze "Washington Post".