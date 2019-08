Trump ogłosi w Warszawie nominację Polski do programu ruchu bezwizowego

Donald Trump przyleci do Warszawy 31 sierpnia. Następnego dnia będzie jednym z trzech prezydentów, przemawiających w czasie uroczystości rocznicy wybuchu wojny. 2 września zostanie przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Po spotkaniu z Andrzejem Dudą Donald Trump pojedzie do Mateusza Morawieckiego, a następnie odleci do Waszyngtonu.

Amerykański prezydent 1 września ma potwierdzić zamiar nominacji, albo zadeklaruje wprost, że nominuje Polskę do przystąpienia do ruchu bezwizowego z USA - mówi rozmówca WP.pl.

- Bez względu na to, jakie będą dane na początku miesiąca i jak przedstawi jest Trump, do 30 września mamy czas na sprostanie kryteriom Visa Waiver. Jestem przekonany, że do tego czasu to się uda. To będzie historyczny moment w naszych relacjach - dodaje.

W połowie sierpnia polski ambasador w USA Piotr Wilczek oraz podsekretarz w resorcie bezpieczeństwa narodowego USA Chad F. Wolf podpisali porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji.

Wcześniej ambasada USA przypominała, że "wskaźnik odmów (przyznawania) wiz turystyczno-biznesowych (do USA) musi spaść poniżej 3 proc.", aby Polska została objęta ruchem bezwizowym ze Stanami Zjednoczonymi.