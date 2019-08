Trump zadzwonił do Dudy porozmawiać o wizycie w Polsce

- Donald Trump dzwonił do Andrzeja Dudy. Rozmowa dotyczyła zbliżającej się wizyty Prezydenta USA w Warszawie, jej politycznego przesłania i przygotowań do jej realizacji. Prezydenci wymienili się swoimi oczekiwaniami co do wizyty oraz tematów rozmów – poinformował Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP.

