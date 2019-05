Donald Trump chwali Borisa Johnsona i Nigela Farage'a. "To moi przyjaciele"'

Prezydent USA Donald Trump przed wizytą w Londynie pochwalił dwóch najbardziej zagorzałych zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - Borisa Johnsona i Nigela Farage'a.

Donald Trump powiedział dziennikarzom, że ma wielki szacunek do brytyjskich polityków Borisa Johnsona i Nigela Farage'a. Prezydent USA określił ich jako swoich przyjaciół. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy popiera kandydaturę któregokolwiek z nich do zastąpienia premier Theresy May.

- Nigel Farage jest moim przyjacielem. Boris jest moim przyjacielem - powiedział Trump. - Lubię ich, ale nie myślałem o wspieraniu. Może to nie mój interes, aby wspierać ludzi, ale mam wiele szacunku dla obu tych mężczyzn - dodał.

W ubiegłym tygodniu premier Theresa May zapowiedziała swoją rezygnację. Decyzja związana jest z kolejnym odrzuceniem jej porozumienia z Brukselą.

Johnson, były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, wymieniany jest jako jeden z głównych kandydatów do zastąpienia szefowej rządu. Zapowiedział, że Wielka Brytania powinna być przygotowana na brexit bez porozumienia, aby zmusić UE do zaoferowania lepszych warunków.

Farage, którego partia Brexit odniosła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zażądał miejsca w negocjacjach w sprawie wyjścia UE.

Wizyta Donalda Trumpa i pierwszej damy rozpocznie się 3 czerwca. W planach jest m.in. udział w bankiecie w Pałacu Buckingham z królową Elżbietą oraz spotkanie z Theresą May.