Po wpadce Trumpa szef Apple zmienia nazwę na Twitterze

Wczoraj prezes Apple Tim Cook spotkał się z Donaldem Trumpem. Prezydent Stanów Zjednoczonych pomylił jego nazwisko, na co Cook zareagował na Twitterze.

W czasie spotkania amerykański prezydent zwrócił się do Tima Cooka i nazwał go Tim Apple. Pomyłka rozbawiła internautów. Wielu z nich zwróciło się na Twitterze do szefa Apple, by zmienił swoją nazwę.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 marca 2019

Cook nie pozostał obojętny i w jego profilu zamiast nazwiska pojawiło się logo jabłka.

Przy okazji Trevor Noah, prowadzący "The Daily Show" przypomniał, że to nie jedyna tego rodzaju pomyłka prezydenta.