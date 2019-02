Lekarz Trumpa: Prezydent jest otyły, ale zdrowy

Prezydent Donald Trump spełnia kryteria, po których osobę określa się mianem otyłej, przybrał też na wadze od ubiegłego roku, ale jednocześnie "cieszy się bardzo dobrym zdrowiem" - oświadczył osobisty lekarz amerykańskiego prezydenta, Sean Conley.

Trump przeszedł szczegółowe badania medyczne w ubiegłym tygodniu.

Teraz Conley, w krótkim oświadczeniu podkreśla, że ogólnie prezydent znajduje się "w bardzo dobrym zdrowiu".

Znany z zamiłowania do fast foodów i niechęci do ćwiczeń fizycznych Trump, waży obecnie 110 kg - informuje AFP. To nieco więcej niż przed rokiem, gdy badania wykazały, iż prezydent waży nieco ponad 108 kg.

Jak podaje Conley waga Trumpa sprawia, że "spełnia on kryteria otyłości z BMI (indeks masy ciała) na poziomie 30".

W związku z tym - jak podaje lekarz - ryzyko problemów z sercem u Trumpa jest "wyższe niż przeciętnie". Conley zaznacza jednak, że pomimo otyłości stan zdrowia Trumpa jest dobry.

Conley informuje też, że prezydent musiał zwiększyć dawkę leku przyjmowanego w związku z wysokim poziomem cholesterolu - z 10 mg do 40 mg dziennie (chodzi o Rosuvastatin).

Trump - jak podkreśla AFP - jest abstynentem, nie pali też papierosów. O swojej aktywności fizycznej mówi, że sprowadza się ona do "spacerów wokół Białego Domu" oraz stania w trakcie imprez publicznych - dodaje agencja.