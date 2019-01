USA: Rząd nadal zamknięty? Senat nie dał 5,7 mld dol. na mur

Senat odrzucił wspieraną przez Donalda Trumpa ustawę, która miała zakończyć częściowe zamknięcie rządu w USA, a jednocześnie zapewnić administracji Trumpa 5,7 mld dolarów na budowę muru na granicy USA z Meksykiem.

Republikanie mają wprawdzie minimalną większość w Senacie, ale do przyjęcia tego rodzaju ustawy wymagana jest w tej izbie kwalifikowana większość 60 senatorów - co wymagałoby z kolei poparcia kilku senatorów Demokratów. Tymczasem Demokraci zdecydowanie sprzeciwiają się przekazywaniu administracji środków na budowę muru, ponieważ ich zdaniem byłoby to marnotrawienie pieniędzy publicznych.

Czytaj także:

Stany Zjednoczone zamknięte

Poniżej dalsza część artykułu

W USA już od niemal sześciu tygodni trwa tzw. zamknięcie rządu (government shutdown) - czyli sytuacja, w której Kongres nie przyjął ustaw przekazujących instytucjom federalnym środków na dalsze funkcjonowanie. W związku z tym ok. 800 tys. pracowników federalnych przebywa na bezpłatnych urlopach lub pracuje za darmo. Dotychczas nigdy nie zdarzyło się, aby zamknięcie rządu w USA trwało tak długo.

Senat ma jeszcze głosować nad inną ustawą kończącą zamknięcie rządu, która jednak nie przewiduje przekazania środków na budowę muru Trumpowi. Nawet jednak, gdyby w Senacie znalazła się kwalifikowana większość do jej poparcia - takiej ustawy prawdopodobnie nie podpisałby Trump.