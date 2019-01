Doradca Busha: Trump odejdzie w zamian za immunitet

Doradca byłego prezydenta George'a W. Busha, lan J. Steinberg uważa, że prezydent Donald Trump nie zostanie odwołany z urzędu, ale sam zrezygnuje w tym roku w zamian za immunitet dla siebie i swojej rodziny.

Trump nie zostanie usunięty urzędu przez konstytucyjny proces impeachmentu - napisał lan J. Steinberg w "The Star-Ledger". "Zamiast tego wykorzysta swoją prezydencję jako kartę przetargową z władzami federalnymi i stanowymi. W 2019 roku zgodzi się na rezygnację z urzędu w zamian za to, że nie będą ścigać jego, jego rodziny i organizacji" - dodał były doradca prezydenta George'a W. Busha.

Steinberg uważa, że mało prawdopodobne jest, aby zebrała się odpowiednia liczba senatorów, by odwołać prezydenta. Toczące się wokół Trumpa śledztwa mogą natomiast skłonić go do opuszczenia Białego Domu.

Czytaj także:

Romney atakuje Trumpa. "Powoduje przerażenie na świecie"

Kuba: 60. rocznica rewolucji. Castro ostrzega przed USA

"Wydaje się niemal niemożliwe, by Trump został ponownie wybrany w 2020 roku. Gospodarka wydaje się zmierzać w stronę poważnej recesji, o czym świadczy niedawne załamanie na giełdzie papierów wartościowych" - napisał.

Podobnego zdania jest były przedstawiciel partii republikańskiej John LeBoutillier. On również twierdzi, że Trump nie przetrwa 2019 roku. "Jego coraz bardziej gniewne zachowanie, coraz większe izolowanie się, odmawianie słuchania doradców, których zatrudnił, sprowadzą go nad przepaść" - stwierdził.