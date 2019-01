Trump: Indie zbudowały bibliotekę w Afganistanie? Kto z niej korzysta?

Donald Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami skrytykował sojuszników USA za symboliczne zaangażowanie dla Stanów Zjednoczonych zaangażowanych w konflikty na Bliskim Wschodzie (w Iraku i Syrii) oraz w Afganistanie. Trump przytoczył przy tym m.in. wypowiedź premiera Indii, Narendry Modiego.

- Kiedy państwo wysyła 200 żołnierzy do Iraku, albo wysyła setkę żołnierzy do dużego kraju jak Syria, czy do Afganistanu, powtarza nam (potem) setki razy: "Och, wysłaliśmy wam żołnierzy, wysłaliśmy wam żołnierzy" - ironizował Trump.

- Robią to tylko by mnie zadowolić. Albo zadowolić moich poprzedników. Słyszałem poprzedników, którzy mówili: "Cóż, oni byli zaangażowani w wojnę w Afganistanie, ponieważ wysłali nam setkę żołnierzy". I nadal kosztuje nas to miliardy i miliardy dolarów - dodał prezydent USA.

Jako przykład takiej postawy sojuszników Trump wymienił premiera Indii, Narendry Modiego. - Stale mówi mi, że zbudował bibliotekę w Afganistanie. Ok, biblioteka. Wiecie ile to jest. To jak pięć godzin z tego, co my wydaliśmy (...). I powinniśmy powiedzieć: "Och, dziękujemy wam za bibliotekę" - ironizował Trump.

- Nie wiem kto z niej korzysta w Afganistanie, ale to jedna z takich rzeczy - dodał.

Jak zaznacza "The Independent" nie jest do końca jasne jaką bibliotekę miał na myśli Trump.

Według "The Times of India" Indie przeznaczyły 3 mld dolarów na odbudowę zniszczonego wojną Afganistanu - były zaangażowane m.in. w odbudowę szkoły w Kabulu i odbudowę afgańskiego parlamentu.