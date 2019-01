Trump broni decyzji ZSRR o inwazji na Afganistan

Podczas spotkania z członkami swojego gabinetu w środę, prezydent Donald Trump miał stwierdzić m.in. że ZSRR postąpił słusznie najeżdżając Afganistan w 1979 roku, ponieważ "terroryści wkroczyliby do Rosji".

- Rosja była kiedyś ZSRR. Afganistan uczynił z ZSRR Rosję, ponieważ zbankrutowali przez walkę w Afganistanie. Rosja. Więc spójrzcie na inne kraje. Pakistan tam jest. Powinni walczyć - powiedział Trump.

- Ale Rosja powinna walczyć. Powodem dla którego Rosja była w Afganistanie, było to, że terroryści wjeżdżali do Rosji. (Rosjanie) Mieli prawo tam być (w Afganistanie). Problem polegał na tym, że była to ciężka walka. I mówiąc dosłownie zbankrutowali. Znów zaczęli nazywać się Rosją - dodał Trump.

"Wall Street Journal" komentując te doniesienia w redakcyjnym wstępniaku podkreślił, że "nie sposób przypomnieć sobie bardziej absurdalnego błędnego stwierdzenia amerykańskiego prezydenta". "ZSRR najechał Afganistan trzema dywizjami w grudniu 1979 r., aby wesprzeć bratni komunistyczny rząd" - czytamy w dzienniku.

CNN przypomina, że w czasie trwającej do 1988 roku wojny w Afganistanie USA wspierały antykomunistyczną partyzantkę. Inwazję na Afganistan Waszyngton uznał za działanie zmierzające do eksportu komunizmu do kolejnego kraju.

CNN podkreśla również, że stwierdzenie iż ZSRR upadł w wyniku bankructwa spowodowanego wojną w Afganistanie jest nadużyciem. Stacja przypomina, że do upadku ZSRR doprowadziło wiele czynników, w tym systemowe słabości gospodarki Związku Radzieckiego.