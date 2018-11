Trump odwołuje spotkanie z Putinem

Ukraińska marynarka wojenna poinformowała w niedzielę, że trzy okręty - "Berdiańsk", "Nikopol" i "Yani Kapu" zostały przejęte przez Rosjan w Cieśninie Kerczeńskiej. Wcześniej miały zostać ostrzelane. W związku z tymi wydarzeniami Rada Najwyższa Ukrainy poparła dekret prezydenta Petro Poroszenki o wprowadzeniu na 30 dni stanu wojennego na Ukrainie.

Trump i Putin mieli rozmawiać w cztery oczy w czasie szczytu G20 w Argentynie. Jeszcze kilka godzin wcześniej Kreml informował, że do spotkania Trumpa i Putina dojdzie mimo sytuacji na Ukrainie.

Trump we wtorek sugerował, że może odwołać spotkanie w związku z incydentem na Morzu Azowskim. Jednak w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewniał, iż Biały Dom potwierdził spotkanie.

Rozmowa miała dotyczyć relacji dwustronnych Rosja-USA, bezpieczeństwa strategicznego, rozbrojenia i regionalnych konfliktów - mówił Pieskow.

Tymczasem Trump, który leci już do Argentyny, poinformował o odwołaniu spotkania z Putinem na Twitterze.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....