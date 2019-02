Wyrok na Rywina ws. fałszowania dokumentacji medycznej uchylony przez Sąd Najwyższy Lew Rywin Fotorzepa, Rafał Guz

Sprawa fałszowania dokumentacji medycznej, by m.in. znany producent filmowy mógł uniknąć kary, wraca do I instancji – orzekł we wtorek Sąd Najwyższy.