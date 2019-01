Postępowanie karne: w sobotę nie upłynie już termin na dokonanie czynności procesowej

Po zmianach szóstego dnia tygodnia nie upłynie już termin na dokonanie czynności procesowej w sprawach karnych.

Do Sejmu wpłynął właśnie senacki projekt zmian w kodeksie postępowania karnego. Chodzi o sobotę i to, jak ją traktować w postępowaniach karnych – czy jako dzień wolny od pracy czy nie.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Jak traktować sobotę przy obliczaniu terminu w postępowaniu administracyjnym?

Projekt dotyczy zmiany art. 123 § 3 k.p.k., regulującego kwestię ustalenia końca terminu dokonania czynności procesowej, gdy przypada on na dzień uznany przez ustawę za wolny od pracy. Postuluje się: uznanie soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez ustawę za dzień wolny od pracy oraz wprowadzenie przepisu określającego 14-dniowy okres vacatio legis ustawy nowelizującej.

Dzięki zmianom w sobotę nie upłynie już termin na dokonanie czynności procesowej. Bezpieczniejsze będzie też nadawanie pism u operatorów pocztowych w innych państwach Unii Europejskiej.

Pomysł pojawił się w petycji. Ta trafiła najpierw do Komisji ds. Petycji, a potem do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Już dziś zarówno w procedurze cywilnej, jak i administracyjnej w sobotę nie może minąć termin na dokonanie określonych czynności.

Podobne argumenty znalazły się w petycji przesłanej do Senatu.

Dalsze istnienie rozbieżności nie ma uzasadnienia – uznała Komisja Sprawiedliwości.

Do czasu wprowadzenia nowelizacji sytuacja stron postępowania jest nie do pozazdroszczenia, gdyż w postępowaniach karnych w dalszym ciągu sobota nie jest uznawana za dzień wolny od pracy (jeśli chodzi o doręczenia). To oznacza, że wszyscy uczestnicy postępowania, w tym prokuratorzy i obrońcy, w celu zachowania terminu zobligowani są uwzględniać nadawanie pism także w tym dniu.

To niejedyna zmiana. Projekt obejmuje także art. 57 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten określa, kiedy w myśl procedury administracyjnej dane pismo jest uznawane za doręczone. Za takie nie zostanie uznane to złożone w placówce pocztowej poza granicami Polski.

W procedurze cywilnej i karnej takie obostrzenia nie obowiązują. Stąd dążenie do ujednolicenia.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem