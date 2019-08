Jak PiS korzysta z mieszkaniowego bonusu

– To szastanie publicznymi pieniędzmi bez umiaru, w całkowicie amoralny sposób. PiS udowadnia nam, że obiecywana „skromność" polityków tej partii to żart – mówi Robert Kropiwnicki, poseł PO.

Chodzi o art. 5b, z którego nad wymiar ochoczo korzystał do ubiegłego tygodnia marszałek Sejmu Marek Kuchciński – miał do dyspozycji apartament marszałkowski w hotelu sejmowym i jednocześnie 100-metrowe mieszkanie, które Kancelaria Sejmu wynajmowała za 4,1 tys. zł od Kancelarii Prezydenta. Jak wiemy – pisała o tym również „Rzeczpospolita" – Kuchciński potrzebował lokum poza Sejmem, bo w Warszawie przez ostatnie lata mieszkał z nim nastoletni syn, który uczył się w warszawskim liceum. Centrum Informacyjne Sejmu zapewniało nas, że Kuchciński korzysta z przywilejów, jakie gwarantuje mu funkcja, i prawa nie łamie.

Marszałek w willi

Co mówi więc art. 5b? „Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe przysługuje lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zwany dalej »lokalem«, na czas zajmowania stanowiska, jeżeli osoba ta i jej małżonek nie dysponują innym lokalem w miejscowości, w której objęła ona stanowisko, z zastrzeżeniem ust. 2". Ust. 2 wyłącza jednak z tej restrykcji cztery najważniejsze osoby w państwie – prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka Sejmu i Senatu oraz premiera, którzy „mogą obejmować lokale służące do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych i mieszkaniowych na czas zajmowania tych stanowisk niezależnie od posiadania innych lokali". Inna sprawa jest z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim – zajmuje on jedną z trzech rządowych willi w tzw. zespole rezydencjalnym przy ul. Parkowej nr 2 – jest sąsiadem premiera Mateusza Morawieckiego (który, choć posiada prywatny dom na Mokotowie, na spotkania półoficjalne użytkuje willę przy Parkowej) za 5,6 tys. zł. Zespół znajduje się przy Trakcie Królewskim, w pięknym otoczeniu parku Łazienkowskiego i Belwederu. Marszałek Karczewski, w przeciwieństwie do Kuchcińskiego, ma dyspozycji tylko willę, jednak jest pierwszym marszałkiem III RP, który zamieszkał w willach, które dotychczas wynajmowano dla premierów – do tzw. oficjalnych spotkań bilateralnych (wszyscy premierzy mieszkają w willi nr 27). W nich słynne spotkanie z Dalajlamą odbyła premier Hanna Suchocka, a premier Mazowiecki – z Helmutem Kohlem.