Gra nerwów o weto prezydenta ws. ustawy o 2 mld zł dla TVP

Oficjalnie wszystko jest w porządku. W czwartek prezydent powołał na stanowiska dwóch ministrów – Konrada Szymańskiego i Michała Wosia. Wcześniej byli tylko członkami Rady Ministrów. Teraz pierwszy z nich zostanie ministrem do spraw Unii Europejskiej. Drugi – ministrem środowiska.

Politycy PiS oficjalnie to dementują. – Są poważne tematy w naszym kraju. Kandydatem PiS jest Andrzej Duda. Prezydent rozważa decyzję o rekompensacie dla mediów publicznych. Ma jeszcze czas. Czekamy – powiedział wicepremier Jacek Sasin w „Salonie politycznym" Trójki.

PiS stanowi obecnie zaplecze prezydenta, zarówno jeśli chodzi o finansowanie kampanii, jak i zbieranie podpisów. Ale kalendarz umożliwia różne scenariusze, w tym i start dwóch różnych kandydatów – Dudy i kogoś wystawionego przez PiS. Termin zgłaszania komitetów mija 16 marca, ale do rejestracji potrzebnych jest jeszcze 100 tysięcy podpisów, które trzeba dostarczyć do 26 marca.

W PiS, zwłaszcza w dolnych szeregach, można spotkać się z obawą, że taki scenariusz oznaczałby też przyspieszone wybory. – Wystarczy utrata kilku posłów, aby rząd stracił większość. Duda może zostać zmuszony przez sytuację do powołania „partii prezydenckiej" z myślą o przyspieszonych wyborach – spekuluje nasz rozmówca z klubu PiS. I dodaje, że byłoby to ironiczne, iż Jacek Kurski ponownie, chociaż mimowolnie, doprowadziłby do podziału na prawicy. – Bo taka jest teraz stawka – mówi inny nasz rozmówca.