Gra pozorów PiS z prezesem Banasiem

Marek Opioła, dotychczasowy wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, odszedł ze stanowiska – 1 lutego zastąpił Janusza Wojciechowskiego w Europejskim Trybunale Obrachunkowym (unijny odpowiednik NIK). Wakat po Opiole rozpoczął negocjacje pomiędzy prezesem Marianem Banasiem a PiS – rzekomo skłóconymi po tym, jak Banaś przez niejasności dotyczące jego majątku wpadł w kłopoty i naraził na szwank partię, która go obsadziła na stanowisku w NIK.

O co targują się politycy z prezesem? Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" Marian Banaś negocjuje obecnie z PiS, by w zamian za kandydata tej partii na wiceszefa Izby mógł obsadzić „swojego", nowego dyrektora generalnego.

Marian Banaś – według naszych źródeł – chce zwolnić Janinę Bielak, obecną dyrektor generalną NIK (którą sam wcześniej powołał), i stawia sprawę tak: „zgodzę się na waszego wiceprezesa w miejsce Marka Opioły, ale musicie mi powołać mojego dyrektora generalnego". W obu przypadkach musi to być wspólna decyzja prezesa NIK i marszałka Sejmu, którym jest Elżbieta Witek z PiS.

Kandydatem partii rządzącej może być także osoba wskazana przez prezydenta. – Może Banaś poszedł do prezydenta dlatego, że w PiS nie bardzo chcą z nim rozmawiać. W każdym razie prezes NIK jest w bieżącym kontakcie z Ryszardem Terleckim (przewodniczącym Klubu PiS – przyp.) – twierdzi jeden z naszych rozmówców.

Czym podpadła prezesowi obecna dyrektor, że chce ją zmienić? To biegła audytor, możliwe, że nie pod wszystkim chce się podpisywać. Dlaczego jednak ma prezesowi Izby tak zależeć na „swoim" dyrektorze?

Pozycja negocjacyjna Banasia z PiS nie jest dobra. Jak ujawnił portal WP, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po roku sprawdzania na początku grudnia cofnął mu dostęp do informacji ściśle tajnych, który posiadał od 2007 r., pracując na wysokich stanowiskach w państwie (Banaś odwołał się do premiera i nic nie jest przesądzone).

Z drugiej strony decyzja ABW nie ma praktycznie znaczenia, bo Marian Banaś jako prezes NIK z mocy prawa, z racji obecnego stanowiska nadal ma dostęp do materiałów o klauzuli „tajne" – i ten zakres w zupełności wystarcza mu do nadzoru nad kontrolami NIK czy wglądu w materiały. Gwarantuje to ustawa o ochronie informacji niejawnych.