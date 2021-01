"Nowy polski ład" PiS prawdopodobnie pod koniec lutego

Co będzie w tej propozycji? – Najważniejsze postulaty nie trafiły jeszcze do obiegu publicznego, będą ustalana na poziomie ścisłego kierownictwa PiS – podkreśla nasz rozmówca, ważny polityk z klubu.

Kalendarzowa układanka

Prace nad „nowym ładem" to obecnie poza walką z pandemią oraz programem szczepień najważniejsze przedsięwzięcie w ramach PiS. Jeden z naszych rozmówców zwraca nawet uwagę, że mniejsza niż jeszcze kilka tygodni temu aktywność w mediach premiera Mateusza Morawieckiego wynika właśnie z tego, że jest zaangażowany w prace nad propozycjami wspólnie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz odpowiednimi ministrami i zespołami w rządzie. Prezentacja tego projektu będzie (poza kwestiami związanymi z koronawirusem oraz publikacją wyroku TK dotyczącego aborcji) być może najważniejszym politycznie wydarzeniem dla PiS w pierwszej połowie tego roku. Pierwotnie na listopad 2020 planowany był kongres partii, który miał m.in. doprowadzić do zmian wewnętrznych oraz być preludium do prezentacji serii politycznych projektów od miesięcy zapowiadanych przez Zjednoczoną Prawicę. To się jednak nie powiodło ze względu na II falę epidemii koronawirusa. Obecnie wszystko wskazuje na to, że kongres odbędzie się późną wiosną lub wczesnym latem, być może w czerwcu. To sprawia, że niektóre polityczne inicjatywy PiS - jak np. podział Mazowsza - będą czekać.