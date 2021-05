PiS poprze kandydata Porozumienia na RPO? Terlecki: mało prawdopodobne

Szef klubu parlamentarnego PiS komentując wybór prof. Konopczyńskiego powiedział, że to na razie kandydatura Porozumienia. - Zastanowimy się dzisiaj, myślę, że to jest mało prawdopodobne - odpowiedział na pytanie, czy jego partia poprze tę kandydaturę.

- Do jutra muszą być zgłoszone kandydatury i oczywiście wtedy marszałek Sejmu zdecyduje, kiedy te kandydatury będą procedowane w Sejmie - powiedział Terlecki. Jego zdaniem mało prawdopodobne jest, by głosowanie przeprowadzić w piątek.

Kandydaci na RPO mogą być zgłaszani do czwartku do godziny 16. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki uważa, że posłowie w tym tygodniu nie zajmą się jeszcze kwestią tą kwestią.

We wrześniu ubiegłego roku kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą pełni on urząd do czasu powołania następcy, jednak w kwietniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ten jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Do tej pory wyłaniano czworo kandydatów na stanowisko RPO. żadna z osób nie została przyjęta przez Sejm i Senat. Opozycja proponowała mec. Zuzannę Rudzińska-Bluszcz. Nie przeszli również proponowani przez PiS wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk oraz poseł Bartłomiej Wróblewski.