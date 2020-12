Czarnek: My, chrześcijanie, możemy rozmawiać z każdym. Strona lewacka zamyka się na dyskusję

- Jeśli mówimy o autonomii uczelni, to pamiętajmy, że nie jest ona dana po to, żeby rektor mógł sobie o czymś decydować i nie po to, żeby teren uczelni był bardziej strzeżony przed naruszeniami jego niezależności, ale jest dana przede wszystkim po to, żeby nauka się rozwijała. A kto rozwija naukę? Naukę rozwijają profesorowie, więc jeśli mówimy o autonomii, to przede wszystkim mówimy o autonomii profesora. Autonomia profesora to jego pewna niezawisłość, jego niezależność, jego swoboda głoszenia poglądów. Jest to, to, co gwarantuje konstytucja. Konstytucja jednoznacznie gwarantuje wszystkim, także profesorom, naukowcom prawo do nieskrępowanego wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych czy religijnych. Nikt nie może czuć się skrępowany w tej sprawie. Wszyscy mamy do tego prawo, jeśli uprawiamy naukę, to uprawiamy ją również na podstawie swoich przekonań - przekonywał widzów stacji o. Tadeusza Rydzyka.

- Postanowiłem zadbać o to, żeby rektorzy mieli obowiązek dbania o wolność debaty akademickiej, uprawianej przez członków wspólnoty uczelni (...) w duchu poszanowania zasad pluralizmu światopoglądowego. My się debaty nie boimy. My konserwatyści, chrześcijanie możemy rozmawiać z każdym, nie mamy z tym żadnych problemów. Serdecznie zapraszamy na nasze konferencje, zapraszamy do zabierania głosu. Mamy argumenty, których jesteśmy pewni, których jesteśmy pewni w każdym środowisku. Nie boimy się żadnej krytyki, bo potrafimy krytykę w sposób kulturalny przezwyciężyć naszymi argumentami. Strona lewicowo-liberalna, lewacka, boi się naszych argumentów i nie chce z nami dyskutować, zamyka się na dyskusję ze stroną konserwatywną, chrześcijańską, dlatego że nie ma argumentów. Jednak brak argumentów to nie jest powód do tego, żeby ograniczać wolność na uczelniach – stwierdził Przemysław Czarnek.