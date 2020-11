Waszczykowski: KE przyznała, że praworządność nie ma podstawy prawnej

"Zapewnienie poszanowania praworządności to podstawowy obowiązek każdego państwa członkowskiego. Niedostateczne przestrzeganie praworządności w jednym państwie członkowskim wpływa jednak na inne państwa członkowskie i na całą UE. W związku z tym Unia ma wspólny interes i rolę do odegrania w rozwiązywaniu problemów związanych z praworządnością, gdziekolwiek się one pojawiają. Sprawozdanie na temat praworządności ma na celu stworzenie podstaw dialogu i świadomości, aby ułatwić zapobieganie występowaniu lub nasilaniu się potencjalnych problemów w zakresie praworządności" - tłumaczy Reynders.

Zdaniem Waszczykowskiego, "z odpowiedzi Komisji jasno wynika kilka kwestii. Po pierwsze, co najbardziej istotne, nie istnieje prawnie wiążący dokument definiujący tzw. praworządność".



- Próby wywierania nacisku na państwa członkowskie z użyciem mechanizmu praworządności są zatem bezprawne - uważa europoseł.

- Widać tutaj czarno na białym, że przywołana do tablicy Komisja nie jest w stanie podać precyzyjnych i prawnie wiążących kryteriów. To bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi do arbitralnych, uznaniowych zachowań, które nie mają nic wspólnego z praworządnością - dodaje.

- W świetle powyższego, po raz kolejny widać, że dobrze się stało, że rządy Polski i Węgier skorzystały z przysługującego im prawa veta i zablokowały szkodliwe mechanizmy, które sprowadziłyby naszą część UE do roli wasali - przekazał były szef MSZ.