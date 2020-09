Jackowski: Niedobrze się dzieje, że Polska nie wypowiada konwencji stambulskiej

- Moim zdaniem bardzo niedobrze się dzieje, że Polska nie wypowiada tzw. konwencji stambulskiej, ponieważ na razie jest sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, ale przypomnijmy, że był wniosek do prezesa Rady Ministrów, aby Polska podjęła procedurę i podjęcie tych działań zapowiadał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski - skomentował w Radiu Maryja Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości.

- Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że jest gremium, które może monitorować zmiany w prawie i działaniach w ramach danych państw, i to podlega ocenie na mocy tej konwencji. Powołując się na konwencję, do szkół mogą wchodzić różni przedstawiciele, którzy się przedstawiają, że podejmują tzw. działania o charakterze równościowym, czy inne tego typu rzeczy, a przy okazji wchodząc ze swoją ideologią do dzieci i młodzieży, co z kolei narusza konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z ich poglądami i światopoglądem – przekonywał senator.

Jackowski bronił także Mikołaja Pawlaka, krytykowanego w ostatnim czasie rzecznika praw dziecka. - To się wpisuje w szerszy kontekst różnych działań, które są w tej chwili w Polsce podejmowane przez środowiska lewicowo-liberalne, niekiedy lewackie, które mają na celu rewolucję kulturową i doprowadzenie chociażby do zmiany modelu rodziny wpisanego w konstytucję - stwierdził polityk PiS.