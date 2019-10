Kaczyński w 2016 roku przyznał, że czyta Tokarczuk

Prezes PiS dodał następnie, że największe wrażenie z przeczytanych książek zrobiła na nim "chyba 'Czarodziejska Góra' (Tomasza Manna)".

- Cenię też (Tadeusza) Konwickiego, (Bartłomiej) Sienkiewicza - nie uważam, że to pierwszorzędny pisarz drugorzędny - lubię też, choć nie wszystkie tomy „W poszukiwaniu straconego czasu”. Niestety nie mam czasu by czytać wszystko co bym chciał - dodał wówczas Kaczyński.

10 października Olga Tokarczuk została nagrodzona literacką Nagrodą Nobla za 2018 rok.

W 2018 roku Tokarczuk za "Biegunów" została uhonorowana prestiżową Nagrodą Bookera.