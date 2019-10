Gowin z wynikiem niemal trzykrotnie gorszym niż w 2015 r.

Na ministra nauki zagłosowały w tegorocznych wyborach 15 802 osoby ( Gowin startował z 28 miejsca na liście PiS w okręgu numer 13). W 2015 roku Gowin również startował do Sejmu z ostatniego miejsca listy PiS w tym okręgu - ale wówczas uzyskał 43 539 głosów.

Z kolei w latach 2007 i 2011 Gowin startując z listy PO do Sejmu w okręgu numer 13 uzyskiwał - odpowiednio - 160 465 i 62 570 głosów. Z kolei w 2005 roku Gowin wszedł do Senatu z okręgu numer 12 uzyskując 157083 głosy. W wyborach do Sejmu z list PO Gowin startował jednak z pierwszego miejsca na liście.

Po odejściu z PO Gowin założył partię Polska Razem (obecnie Porozumienie). W 2014 roku Porozumienie wraz z Solidarną Polską podpisało umowę o współpracy z PiS - i od tego czasu politycy obu ugrupowań startują w wyborach z list PiS w formule Zjednoczonej Prawicy.