Mazurek: Tablica PO to same kłamstwa. Działanie Suskiego nadmierną reakcją na łamanie przez PO prawa

Wystawiona w Sejmie tablica polityków PO-KO z "układem Kaczyńskiego", którą zabrał Marek Suski, to "same kłamstwa" - stwierdziła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Dodała, że działanie szefa gabinetu premiera było "nadmierną reakcją na łamanie przez PO prawa".

Tablica po raz pierwszy pojawiła się przed siedzibą klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w połowie lutego, w reakcji na doniesienia "Gazety Wyborczej" o rozmowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem. Nagrane spotkanie dotyczyło budowy dwóch wieżowców w Warszawie.

Kancelaria Sejmu poinformowała, że tablica została ustawiona bez zgody, dlatego wczoraj Straż Marszałkowska przeniosła ją do depozytu. W środę w to miejsce pojawiła się nowa. Zabrał ją szef gabinetu premiera Marek Suski.

"Tablica PO to same kłamstwa jednak działanie Marka Suskiego to nadmierna reakcja na łamanie przez PO prawa" - stwierdziła na Twitterze Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.

"PiS za rządów PO-PSL nie mógł pokazywać zdjęć z katastrofy smoleńskiej - zdjęcia są wystawione w klubie. Tak samo może robić PO, a nie uważać, że jej prawo nie obowiązuje" - dodała wicemarszałek Sejmu.

Sam Suski tłumaczył, że kierował nim impuls po burzliwych obradach Konwentu Seniorów". - Nie byłem w stanie tolerować tego, że posłowie PO-KO wykorzystując swój immunitet, łamią prawo - stwierdził polityk, cytowany przez Polską Agencję Prasową.