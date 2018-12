"Polska sercem Europy": Marzenia PiS na 2019 rok

Polska sercem Europy – to jedno z haseł rządu na kolejne wybory.

– PiS musi być partią marzeń Polaków – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński do blisko tysiąca działaczy partii w trakcie sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy.

Wydarzenie było zrealizowane w kampanijnym stylu i z kampanijnym rozmachem. Tak jak pisała w ubiegłym tygodniu „Rzeczpospolita", konwencja była raczej zapowiedzią wizji i kierunku niż prezentacją konkretnych postulatów. Te mają zostać pokazane w najbliższych miesiącach. Swoją kontrę do konwencji przygotowała też Platforma Obywatelska, prezentując w sobotę rano swoje propozycje dotyczące płac.

Trzy filary

Europa, wyższe płace i modernizacja Polski – to trzy filary nowego programu PiS, który w sobotę zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak stwierdził, konkretne punkty zostaną zaprezentowane w styczniu oraz lutym 2019 roku.

– Wyższe wynagrodzenia, infrastruktura na podobnym poziomie jak na Zachodzie UE i możliwości rozwojowe przede wszystkim dla możliwie jak największej grupy Polaków, na takim samym poziomie jak tamta wielka, szeroko rozbudowana klasa średnia – mówił Morawiecki. W trakcie konwencji przemawiał też wicepremier Jarosław Gowin, który z kolei mówił m.in. o projekcie „Energia+", który zostanie zaprezentowany przez Porozumienie w styczniu. – Uruchomimy we współpracy z uczelniami masową budowę odnawialnych źródeł energii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych – zapowiedział Gowin, który również mocno akcentował to, że Zjednoczona Prawica stawia na rozwój klasy średniej. Jak dodał, Polacy nie chcą konfliktów ani rewolucji. – Ani obyczajowych, ani politycznych – zapowiedział.

W warstwie politycznej prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że nie będzie zmian w mediach, a PiS musi dotrzeć do Polaków bezpośrednio w przyszłym roku ze swoim przesłaniem. – Możliwe, że już w styczniu ruszy kolejny, bardzo intensywny objazd Polski – twierdzi nasz informator z Klubu PiS.

Na wybory do PE szykuje PiS przesłanie pod hasłem „Polska sercem Europy", o czym mówił premier Morawiecki. Jak zapewniał, Polska inspiruje Europę m.in. w takich kwestiach jak migracja. Do tego hasła szybko odniósł się Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. – Nie widziałem konwencji. Ale tak sobie myślę, anatomicznie rzecz biorąc, że dzisiaj chyba najważniejsze, żeby zadbać o płuca. Chciałbym, żeby Polska stała się płucami Europy – powiedział w niedzielę.

Kontrpropozycje PO

Platforma Obywatelska przygotowała własne propozycje jeszcze przed konwencją PiS. Dotyczą wyższych płac. Na konferencji w sobotę rano zaprezentowali je prof. Andrzej Rzońca i Sławomir Neumann, szef Klubu PO. Ten pakiet składa się z dwóch elementów.

Jeden to taka obniżka składek, by łącznie PIT, ZUS i NFZ nie przekroczyły 35 proc. Druga to bezpośrednie wsparcie dla osób, które zarabiają najmniej – czyli płacę minimalną. To wsparcie w wysokości 500 zł. Rzońca zapowiedział też, że program zaprezentowany w sobotę to „pierwszy, ale nie jedyny filar gruntownej przebudowy podatków i składek, którą przygotowują eksperci zaproszeni przez Platformę". PiS nie odniosło się do propozycji PO, chociaż politycy partii Jarosława Kaczyńskiego wielokrotnie w wypowiedziach medialnych wykorzystywali w weekend decyzję Rady Warszawy o zmianie wysokości bonifikat jako przykład braku wiarygodności Platformy.

Zmiany w PiS

W trakcie konwencji nie ogłoszono żadnych zmian personalnych w rządzie, nie padły też żadne zapowiedzi w tej sferze. Ale w weekend pojawiła się deklaracja, która może mieć duży wpływ na zbliżające się kampanie wyborcze. Swoje odejście z polityki zapowiedziała prof. Krystyna Pawłowicz, jedna z najbardziej wyrazistych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych posłanek PiS. – Mój czas w polityce w te święta dobiegł końca – napisała na Twitterze.

Wpisy Krystyny Pawłowicz były wielokrotnie przedmiotem rozmów w PiS na wysokich szczeblach. O unikaniu kontrowersyjnych wypowiedzi mówił w trakcie wyjazdowego Klubu PiS sam prezes Kaczyński. Jednak nawet w PiS nie spodziewano się tak mocnej deklaracji Pawłowicz.