Sasin o wieku Kaczyńskiego: Różnica między politykiem a sędzią Fotorzepa, Jerzy Dudek

Jarosław Kaczyński przemawiając w sobotę we Wrocławiu mówił m.in. o swoim wieku. - 69 lat to sporo, ale to nie jest jeszcze wiek emerytalny - podkreślił, przypominając, że Konrad Adenauer został kanclerzem Niemiec w wieku 73 lat. - To obłuda, hipokryzja, wręcz bezczelność - komentuje w rozmowie z TVN24 Sławomir Neumann, szef klubu PO.