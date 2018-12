Nowelizacja prawa o ruchu drogowym - zmiany dotyczące motocykli

W ciągu jednego roku zarejestrowano aż 23 870 jednośladów, co stanowiło wzrost wynoszący 142,5 proc.

22 grudnia wchodzi w życie nowela prawa o ruchu drogowym. Od teraz kategoria prawa jazdy B uprawnia do kierowania motocyklem trójkołowym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

– Do tej pory trójkołowce mogli prowadzić wyłącznie posiadacze motocyklowej kategorii A. Trudno jednak zdobyć takie uprawnienia osobie niepełnosprawnej, która egzamin musi zaliczyć na klasycznym jednośladzie. W zapisach nowelizacji można przeczytać, że technika jazdy trójkołowcem jest bliższa poruszaniu się autem niż klasycznym motocyklem. Dodatkowo zwolennicy takiego rozwiązania uważają, że dzięki temu zmniejszą się korki. Jeśli widzieliście kiedyś przeciskające się trójkołowce w mieście, wiecie, że nie do końca jest to prawda.

W podpunkcie dotyczącym prowadzenia jednośladów 125 cm3 nie zniknął zapis o obowiązku posiadania prawa jazdy kat. B od 3 lat.

Od połowy 2015 r. każdy, kto ma prawo jazdy dłużej niż 3 lata, może prowadzić motocykle o pojemności nie większej niż 125 cm3. www akta: Podstawa prawa: ustawa z 4 października 2018 r. (DzU z 21 listopada 2018 r., poz. 2172)