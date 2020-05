Empatia pomoże w trudnym czasie

Inicjatywa może wyjść także od klienta, któremu zależy na tym, by „jego" fryzjer czy fotograf nie zniknął z rynku. Ewa Sowińska podkreśla, że do ruchu przyłączyło się już wielu ekspertów prawa, finansów, komunikacji, którzy pro bono dzielą się swoją wiedzą z uczestnikami Empatomatu

Działania firm, które – nawet jeśli koronawirus zmusił je do cięcia kosztów – starają się ochronić jak najwięcej miejsc pracy, promuje akcja społeczna #Niezwalniajmy. – W mocnym strumieniu informacji na temat zwolnień trudno wyłowić te nieliczne, pozytywne, płynące od niektórych firm, które będą robiły wszystko, by zachować swoje zespoły. I te przykłady w naszej akcji chcemy pokazywać jako inspirację dla innych – wyjaśnia inicjatorka akcji Magdalena Felczak, założycielka portalu rekrutacyjnego Homejob. Liczba firm, które przyłączyły się do tej inicjatywy, wspieranej m.in. przez BCC i FOB, zbliża się do 10, w tym ANG Spółdzielnia i Decerto.