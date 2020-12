Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany na czas ferii

Zgodnie z planem, projekt ma być przyjęty przed końcem roku. Zostało zatem niewiele czasu.

Przypomnijmy, że tegoroczne ferie zimowe będą trwały w całym kraju do 17 stycznia 2021 r. Uczniowie nie spędzą ich jednak na zimowiskach czy wczasach z rodzicami, gdyż od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązuje zakaz prowadzenia działalności hotelowej, zamknięte będą stoki narciarskie oraz obiekty sportowe. Do końca ferii dzieci i młodzież do 16. roku życia nie mogą też przemieszczać się poza domem bez opieki dorosłej osoby w godzinach 8-16. od poniedziałku do piątku. Wprawdzie szkoły mogą organizować podczas ferii półkolonie w reżimie sanitarnym, ale w wielu przypadkach to rodzice będą musieli zorganizować dzieciom czas w domu. Już od kilku tygodni zastanawiają się, czy za ten czas dostaną dodatkowy zasiłek opiekuńczy.