Waloryzacja emerytur i rent 2019 z podpisem prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewidującą wprowadzenie kwotowej waloryzacji świadczeń od 1 marca 2019 r.

Na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2147,30 zł brutto. Dostaną co najmniej 70 zł miesięcznie, czyli więcej, niż wynikałoby ze zwykłej podwyżki o procentowy wskaźnik waloryzacji, który w przyszłym roku wyniesie 3,26 proc.

Poniżej dalsza część artykułu

Skokowo wzrosną więc także najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i socjalna wzrosną z obecnych 1029,80 zł brutto do 1100 zł brutto (o 70,20 zł). Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która obecnie wynosi 772,35 zł brutto, wzrośnie do 825 zł brutto (o 52,65 zł). Osoby pobierające emeryturę częściową dostaną zaś o 35 zł brutto więcej.

Modyfikacja waloryzacji dotyczy również emerytur i rent wypłacanych z KRUS, byłych mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

W przypadku emerytur rolniczych, ustawa przewiduje, że w 2019 r. emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę obliczania emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego rolników, będzie podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji. Jednocześnie kwota podwyżki świadczenia z systemu ubezpieczeniowego rolników nie będzie mogła być niższa niż gwarantowana kwota podwyżki w wysokości 70 zł.