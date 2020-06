Dodatek solidarnościowy: 1400 zł dla zwolnionych z etatu po 31 marca 2020

Dodatek solidarnościowy zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę ma dostać nawet pół miliona bezrobotnych, którzy stracą pracę od kwietnia do sierpnia.

W środę w nocy na stronach sejmowych pokazał się zapowiedziany już przeszło miesiąc temu projekt przewidujący wprowadzenie dodatku solidarnościowego i podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych. Poniżej dalsza część artykułu

Dodatek ma wynieść aż 1400 zł, to o 100 zł więcej w stosunku do obietnic z początku maja, jakie prezydent Andrzej Duda złożył, podpisując przedwyborczą umowę programową z NSZZ Solidarność.

Prawo do tego świadczenia będą miały osoby, które w tym roku pracowały co najmniej trzy miesiące na etacie i straciły pracę po 31 marca. Nie ma przy tym znaczenia, czy umowa została rozwiązana przez pracodawcę, czy też upłynął termin, na jaki została zawarta.

Dodatek będzie wypłacany w pełnej wysokości, bez potrącenia podatków i składek w czerwcu, lipcu i sierpniu, choć uprawniony do jego wypłaty będzie ubezpieczony z tego tytułu. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zostaną opłacone z budżetu państwa. Osoba, która nabędzie prawo do dodatku dopiero np. w sierpniu, dostanie świadczenie tylko za jeden miesiąc.

Z szacunków dołączonych do projektu wynika, że już w czerwcu prawo do wypłaty świadczenia będzie miało nawet 260 tys. osób, z których 160 tys. dostałoby w tym czasie niższy zasiłek dla bezrobotnych (zawieszony na czas wypłaty dodatku), a pozostałe 100 tys. zwolnionych nie miałoby prawa do zasiłku. Nowy dodatek będzie więc dla nich jedynym możliwym źródłem utrzymania. Wniosek w sprawie wypłaty trzeba będzie złożyć w formie elektronicznej w ZUS.

W kolejnych miesiącach świadczenie trafi do kolejnych 240 tys. osób, które – jak wynika z szacunków prezydenta – mają stracić pracę na etacie w lipcu i sierpniu. Łącznie w czasie najbliższych trzech miesięcy z prawa do dodatku solidarnościowego ma skorzystać aż pół miliona osób, które straciły lub zaraz stracą pracę w związku z epidemią koronawirusa.

– To tylko szacunki, więc ta liczba może być mniejsza, choć z informacji napływających od przedsiębiorców wynika, że równie dobrze może być jeszcze gorzej – mówi Arkadiusz Pączka, dyrektor departamentu legislacji Pracodawców RP. – Wszystko wskazuje na to, że ten projekt błyskawicznie trafi do Senatu i niebawem wejdzie w życie.

Od 1 września ma zaś wzrosnąć do 1200 zł zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze trzy miesiące wypłaty (obecnie wynosi on 881,30 zł) i do 942,30 zł w późniejszym okresie (obecnie 692 zł).

Łącznie wypłata dodatku i podwyższonego zasiłku ma kosztować w 2020 r. 2 mld zł.