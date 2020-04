Koronawirus: jak mają się rejestrować bezrobotni?

Urzędy pracy działają, choć musiały zostać w krótkim czasie dostosowane do aktualnej sytuacji, co nie jest łatwe, bo nie wszystkie czynności mogą być wykonane zdalnie - informuje Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłaszają się do niego osoby, które nie mają dostępu do internetu lub mają problemy z obsługą narzędzi elektronicznych.

