Koronawirus: dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci znów wydłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 28 marca br. na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli:

- w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają, tak jak do tej pory:

- rodzice dzieci w wieku do lat 8;

- ubezpieczeni rodzice dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;