Firmy jeszcze nie zwalniają, lecz przyhamowały z rekrutacją

Ponad 187 tys. ofert zatrudnienia opublikowano w marcu na polskich portalach pracy- wynika z udostępnionej „Rzeczpospolitej" analizy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie i Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Autor analizy, Robert Pater z Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ, zwraca uwagę, że i tak marcowy spadek nie jest dramatyczny, biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń w ostatnich tygodniach. Może być to jednak efektem nieco opóźnionej reakcji rynku, bo ogłoszenia o pracy często mają miesięczny a niekiedy dwumiesięczny okres publikacji. To oznacza, że kolejne miesiące przyniosą już głębsze spadki, co przewidują zresztą przedstawiciele branży HR.

- W najbliższych tygodniach spodziewamy się spadku o kolejne 30-50proc.- Pracodawcy szykują się na ciężkie czasy i ograniczają swoje plany zatrudnieniowe - twierdzi Agnieszka Zielińska, kierownik PFHR dodając, że wyjątkiem są m. in. sektor IT, logistyka, branża farmaceutyczna, czy centra usług wspólnych. Tam rekrutacje nadal trwają. Rafał Nachyna podkreśla, że pod koniec marca na Pracuj.pl było ok. 34 tys. aktywnych ofert pracy z całej Polski. Mateusz Żydek, rzecznik agencji zatrudnienia Randstad, która ma teraz w bazie 700 aktualnych oferty pracy, twierdzi, że w ostatnim czasie nowej rekrutacji dotyczą przede wszystkim firm z branży logistycznej, branży e-commerce, sektora nowoczesnych usług dla biznesu, sektora IT, a także wytwórców żywności, firm farmaceutycznych oraz handlu produktami podstawowej potrzeby (w tym detalicznego i hurtowego handlu spożywczego i środków czystości).