Handlowcy chcą krótszego czasu pracy w czasie pandemii

Związkowcy zrzeszeni w Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność" wystosowali do rządu apel wzywający do wprowadzenia dodatkowych zapisów w specustawie. Na czas zagrożenia epidemicznego chcą zmian w funkcjonowaniu handlu, by zwiększyć bezpieczeństwo sprzedawców.

W liście skierowanym do ministerki rozwoju Jadwigi Emilewicz związkowcy przypominają, ze w sklepach pracę wykonuje obecnie ponad milion pracowników i zleceniobiorców. Działacze związkowi chcą, aby w specustawie zadbano o maksymalne ograniczenie narażania tych osób na zagrożenie zarażenia, a równocześnie zadbanie o możliwość dalszego funkcjonowania sklepów. W związku z zagrożeniem epidemicznym związkowcy domagają się dodania do ustawy następujących zapisów:

Pracownicy handlu faktycznie są niejako na pierwszej linii frontu. Bez ich pracy ludność nie będzie mogła nabyć podstawowych artykułów spożywczych niezbędnych do życia. Sieci handlowe już teraz wzywają swoich klientów do odpowiedzialnego zachowania na różne sposoby – w niektórych sieciach (jak np. w Lidlu) pojawiają się komunikaty głosowe przypominające o zachowaniu bezpiecznego odstępu, w innych, jak w Żabce pojawiają się sugestie by płacić bezgotówkowo. Sieć Netto z kolei wystosowała na Facebooku podziękowania dla wszystkich pracowników handlu i wezwała klientów by dbali o bezpieczeństwo sprzedawców.