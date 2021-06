Adam Bielan: Jarosław Gowin nie wyciągnął wniosków fot. European Union 2021 - Source : EP/ Alain ROLLAND

- W lipcu 2020 r. Jarosław Kaczyński wyciągnął rękę do Jarosława Gowina, który nie miał poparcia większości w swojej partii. Wskazywały na to głosowania na prezydium. Prezes PiS zaprosił go do rządu, ale Gowin nie wyciągnął wniosków sprzed roku i nadal próbuje "huśtać łódką" - uważa europoseł PiS Adam Bielan.