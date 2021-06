Sośnierz krytykuje pomysł PiS dotyczący reformy ochrony zdrowia. „Tworzy się nowy układ zamknięty”

„Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”, które mają być podstawą nowej ustawy o szpitalnictwie, przedstawił w poniedziałek resort zdrowia. Według ministra Adama Niedzielskiego „reforma jest odpowiedzią na rozdrobnienie i niedopasowanie szpitali do potrzeb zdrowotnych w kraju, co powoduje nieefektywne wykorzystanie kadry medycznej i ograniczenie dostępności dla pacjentów”. Samorządowcy uważają, że to próba przejęcia szpitali, dla których organem założycielskim są jednostki samorządu terytorialnego. Reformę nazywają centralizacją.

Projekt zakłada kategoryzację placówek, prowadzoną przez Agencję Rozwoju Szpitali (ARS), która miałaby być spółką akcyjną. Agencja ma monitorować sytuację szpitali, zatwierdzać i monitorować ich restrukturyzację, będzie również pełniła funkcję nadzorczą przy dystrybucji środków publicznych i prowadziła bazę pełnomocników, którzy będą mogli zarządzać szpitalami.



Pomysł powołania ARS skrytykował w środę w TVN24 Andrzej Sośnierz z Porozumienia. Agencję nazwał „nową koncepcją wyprowadzenia pieniędzy budżetowych i pieniędzy pomocowych”.