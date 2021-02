Porozumienie czyści szeregi. Wnioski o usunięcie 8 polityków

Zawieszeni to Michał Cieślak (minister w KPRM ds. samorządów), Zbigniew Gryglas (wiceminister aktywów państwowych) i Jacek Żalek (wiceminister ds. funduszy i polityki regionalnej). Wśród zawieszonych jest też Włodzimierz Tomaszewski.

O zawieszeniu czterech polityków poinformował jako pierwszy dziennikarz Krzysztof Skórzyński z TVN/TVN24. Skórzyński poinformował też, że szef porozumienia Jarosław Gowin wnioskuje o usunięcie wymienionych polityków z partii.

Nieoficjalnie:



Gryglas

Cieślak

Żalek

Tomaszewski



Zawieszeni w @Porozumienie__ @Jaroslaw_Gowin złożył wnioski o ich wyrzucenie z partii.@FaktyTVN @tvn24 — Krzysztof Skórzyński (@skorzynski) February 12, 2021

Jak donosi z kolei Wirtualna Polska, wnioski o wyrzucenie z partii dotyczą także Karola Rebendy, Magdaleny Błeńskiej, Andrzeja Walkowiaka i Pawła Skotarka.

Zarząd Porozumienia: oprócz Jacka Żalka, Zbigniewa Gryglasa i Michała Cieślaka (tracą rekomendacje ministerialne), wnioski o wyrzucenie z partii dotyczą Karola Rebendy, Magdaleny Błeńskiej, Pawła Skotarka i Włodzimierza Tomaszewskiego@wirtualnapolska — Michał Wróblewski (@wroblewski_m) February 12, 2021

W Porozumieniu trwa ostry konflikt związany z przywództwem w partii.

Według części członków partii kadencja Jarosława Gowina jako przewodniczącego upłynęła już w 2018 roku, a podczas konwencji "zapomniano" o wyborach szefa partii.

Na tej podstawie Adam Bielan ogłosił, że to on, jako przewodniczący konwencji krajowej, przejmuje władze w partii, a jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do jak najszybszych wyborów. Wszystkie osoby, które dziś zostały zawieszone, podważyły przywództwo Gowina.

Sąd koleżeński partii zdecydował o usunięciu z jej szeregów Bielana i Kamila Bortniczuka.

Sam Gowin zaś ogłosił, że do chwili, aż koalicjant w osobie Prawa i Sprawiedliwości straci wątpliwości co do jego przywództwa w Porozumieniu, zawiesza swój udział w Radzie Koalicji Zjednoczonej Prawicy.